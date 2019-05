Catania, evade dai domiciliari e si rifugia in B&B: arrestato pakistano 47enne

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini appartenenti all’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti di Catania hanno arrestato un 47enne di origini pakistane per evasione.

A quanto pare l’uomo, su disposizione del tribunale di Velletri, si trovava agli arresti domiciliari ma in preda a manie di libertà non consentite dalla legge sarebbe evaso di casa andandosi a rifugiare all’interno di un B&B situato nel centro storico di Catania.

A far beccare il galeotto è stata la segnalazione dell’albergatore il quale avrebbe attivato il cosiddetto “alert alloggiati”, un software in possesso dei titolari di hotel che avrebbe il compito di agevolare la polizia a rintracciare le persone ricercate per vari motivi.

In seguito alla segnalazione dunque, gli agenti etnei si sarebbero fiondati sul posto riuscendo così ad identificare il pakistano il quale, dopo accertamenti di rito, è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale di Piazza Lanza.