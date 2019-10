Catania, evade dai domiciliari per rubare in aeroporto: arrestato etneo

Print This Post

Un uomo originario di Catania è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di evasione e tentato furto.

Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dagli uomini delle forze dell’ordine pare che il sospettato, nonostante si trovasse già al regime degli arresti domiciliari per via di precedenti per furto, si sarebbe recato presso la zona partenze dell’aeroporto Fontanarossa col chiaro intento di borseggiare turisti e pendolari.

Una volta beccato in flagrante, l’uomo è dunque stato ricondotto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria mentre il figlio, che lo aspettava in auto, sarebbe stato denunciato a piede libero.