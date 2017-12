Catania, fabbricavano droga in casa: in manette coppia di Fiumefreddo

A.G.I., 26enne e la convivente di 35enne, sono stati arrestati in flagranza di reato da parte dei carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia, supportati dall’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi.

I due infatti erano ritenuti da parte delle forze dell’ordine responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e i sospetti erano fondati: con un blitz notturno infatti, i militari dell’Arma ieri sera hanno fatto irruzione nell’abitazione dei conviventi in via Diana, riuscendo a scovare e sequestrare tra la camera da letto, la cucina ed il bauletto dello scooter, grazie al prezioso fiuto del cane “Ivan”, ben 150 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi, 20 grammi circa di hashish e circa 10 grammi di cocaina.

In casa quindi vi era tutto l’occorrente per la preparazione delle dosi comprendenti un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato proprio per tagliare ed impacchettare ogni singola dose. La coppia, in attesa del rito per direttissima è stata condotta ai domiciliari da parte dei militari della provincia etnea.