La polizia di Catania ha denunciato un 19enne e un 17enne per furto aggravato in concorso, dopo un rocambolesco inseguimento per le strade della città.

L’episodio ha avuto inizio con la segnalazione di un giovane che, in piazza Galatea, spingeva un’altra persona su un motorino con la propria moto, dirigendosi verso piazza Papa Giovanni XXIII.

Le volanti della polizia sono immediatamente intervenute, iniziando un inseguimento che si è snodato attraverso via Sturzo, via De Nicola e via Marchese di Casalotto.

Alla vista degli agenti, i due ragazzi hanno tentato di sfuggire, imboccando via Misterbianco e abbandonando in strada la moto rubata per bloccare il passaggio della volante.

I giovani hanno poi continuato la loro fuga a bordo dell’altro motorino, dirigendosi verso via Platamone.

Grazie alla tempestiva comunicazione con la centrale operativa, che ha anticipato il percorso dei fuggitivi, altre volanti sono state posizionate strategicamente tra via Dusmet e via Porticello. Questo ha permesso agli agenti di bloccare i due ragazzi in piazza Borsellino.

I giovani, entrambi incensurati, hanno ammesso di aver rubato la moto abbandonata durante la fuga nella zona del corso Italia.

Dopo l’intervento, il 17enne è stato affidato ai familiari, mentre entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.