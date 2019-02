Print This Post

Ore di terrore nel quartiere Librino a Catania per un incendio che si è sviluppato in un palazzo di Viale Moncada.

I vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo alcune persone che si erano rifugiate sui balconi dello stabile per sfuggire ad una elevata quantità di fumo sviluppatosi da un incendio di un’abitazione al settimo piano del palazzo. Sul posto due squadre di pompieri con autobotti, autoscala e carro logistico.

L’edificio è stato interamente sgomberato e le persone che si trovavano sui balconi al settimo ed ottavo piano sono state tratte in salvo dai pompieri. Alcuni dei residenti hanno riportato sintomi di intossicazione da fumo. Sul posto anche tre ambulanze.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/222317/catania-fiamme-in-un-palazzo-di-8-piani-ore-di-terrore-nel-quartiere-di-librino.html)