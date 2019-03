Catania, fidanzato geloso la maltratta per 11 mesi: arrestato 29enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di stato del commissariato di Borgo Ognina di Catania hanno arrestato nella giornata di ieri un 29enne con l’accusa di danneggiamento aggravato, lesione e minacce.

Nel dettaglio, pare che il giovane per ben 11 mesi di rapporto sia stato nei confronti della propria ragazza talmente geloso da vietarle non solo di uscire con i propri amici, ma anche di iniziare a diventare eccessivamente morboso al punto tale da aggredirla sia verbalmente che fisicamente.

Solo dopo un ennesimo litigio a suon di schiaffi avvenuto al parco Gioeni tra i due, che ha avuto come finale il ricovero della vittima in ospedale, ha fatto partire la denuncia nei confronti del manesco ragazzo il quale, per ulteriore ripicca, avrebbe perfino bucato le ruote della ragazza con un coltello prima di essere definitivamente fermato dalle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia