Notte di tensione e pericolo lungo viale Africa a Catania, dove sei giovani, a bordo di tre moto di grossa cilindrata e senza casco, hanno ignorato l’alt degli agenti durante un posto di controllo in piazza Europa.

I ragazzi hanno deciso di fuggire, innescando un inseguimento da parte della polizia lungo viale Africa in direzione stazione.

L’inseguimento si è concluso in piazza Galatea, quando una delle moto, con a bordo due giovani di 18 e 20 anni, si è scontrata con una volante della polizia, danneggiando l’auto e provocando ferite ai due agenti, che sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche. I ragazzi, sbalzati a terra, sono stati condotti al pronto soccorso.

L’incidente è stato causato da una manovra rischiosa del conducente della moto, che ha cercato di invertire la marcia alla rotonda di piazza Galatea, tornando su viale Africa in direzione opposta.

Durante i controlli, i poliziotti hanno trovato in possesso dei due giovani circa 4 grammi di marijuana, suddivisi in tre dosi, e una somma di 1.650 euro.

Subito dopo l’incidente, una folla di familiari e amici dei giovani si è radunata sul posto, tentando di ostacolare i controlli della polizia e rivolgendo invettive contro gli agenti.

La situazione è ulteriormente degenerata quando un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di aggredire i poliziotti di una seconda volante giunta in soccorso dei colleghi feriti. L’uomo è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I due giovani protagonisti dell’inseguimento sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e posti agli arresti domiciliari. Il 18enne è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.