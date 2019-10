Catania, fulmine colpisce Misterbianco: crolli e danni alla facciata

Print This Post

Misterbianco – «La caduta di un fulmine sulla chiesa di Santa Lucia è un episodio che ha colpito l’intera comunità di Misterbianco.

Potevano esserci conseguenze assai più gravi per la pubblica incolumità, a causa dei danni alla facciata e per la caduta di calcinacci che si è verificata su via Matteotti. Su impulso del Governo Musumeci, già lunedì prossimo si terrà un sopralluogo della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania.

Stamattina presto ho sentito la soprintendente Rosalba Panvini e concordato la visita che servirà a valutare un possibile intervento in somma urgenza. Occorre infatti scongiurare la prolungata chiusura della chiesa di Santa Lucia, fra le più frequentate del centro storico di Misterbianco. Sempre a causa del maltempo, l’anno scorso, si erano verificate infiltrazioni e crolli alla Chiesa Madre della città. Il sopralluogo di lunedì sarà l’occasione anche per fare il punto su quel cantiere avviato dalla Soprintendenza e che, dopo alcune criticità, è ripartito in queste settimane».

Lo rende noto l’ex consigliere comunale Marco Corsaro, componente del gabinetto dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e dirigente del movimento civico “Guardiamo Avanti” a Misterbianco, dopo i danni causati dal maltempo di stanotte nella città alle porte di Catania.