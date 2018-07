Catania, GdF sequestra centro di scommesse abusivo

Connect on Linked in

Un altro duro colpo alla malavita etnea. Gli uomini della Guardia di finanza infatti hanno sequestrato una vera e propria sala scommesse abusiva sita nel quartiere Barriera di Catania. Personal computer, monitor, hardware e denaro contante sono gli oggetti tramite i quali il gestore del local sprovvisto di autorizzazioni accettava scommesse sportive e virtuali on-line su piattaforme non autorizzate dall’amministrazione dei Monopoli di Stato. Non solo, analizzando i computer inoltre, i militari hanno constatato altre violazioni alla normativa sulla tutela del diritto d’autore per effetto dell’istallazione e utilizzo di copie contraffatte del sistema operativo, oltre alla mancata installazione di registratore di cassa comminando al proprietario una serie di sanzioni per oltre 70.000 euro.

Di Pietro Geremia