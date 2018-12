Catania, gestivano in monopolio le escursioni sull’Etna: 5 gli arrestati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della Guardia di Finanza di Catania hanno posto agli arresti domiciliari 5 persone in merito alle indagini condotte dalla Procura etnea sulla gestione gestione monopolistica delle escursioni sull’Etna.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, pare che dal 2016 al 2018 ci siano state della manomissioni sulla gara per l’affidamento del servizio di trasporti a fini turistici sul versante Nord dell’Etna, con pista rotabile di Piano Provenzana, oltre all’affidamento in concessione di un immobile del Comune a Monte Conca sempre nel 2018.

Tra gli imputati per turbata libertà degli incanti e corruzione vi sono un imprenditore di 41 anni molto noto nella provincia catanese, nonchè dirigente dell’area tecnica del Comune di Linguaglossa, insieme ad un’altro dirigente di 65 anni e al sindaco di Bronte Graziano Calanna, di 47 anni, per istigazione alla corruzione per la gara sulla manutenzione dell’acquedotto comunale e lo sfruttamento dell’energia elettrica prodotta.

Di Pietro Geremia