Catania, giro di vite delle forze dell’ordine: elevate multe e sanzioni per scontrini non emessi

Un vero e proprio giro di vite è stato fatto a Catania da parte degli operatori delle forze dell’ordine composti dal personale del Commissariato Borgo Ognina e dal reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, in collaborazione con gli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

In seguito ad un controllo straordinario del territorio infatti sono state elevate una serie di sanzioni per una moltitudine di reati connessi sia a diverse attività commerciali abusive site nelle frequentatissime zone del lungomare e della Scogliera oltre che nei quartieri Picanello e Canalicchio, le quali agivano totalmente in nero, sia alla mancata emissione dello scontrino fiscale e per l’omessa installazione del misuratore fiscale.

I controlli delle forze dell’ordine hanno inoltre permesso di rilevare numerose infrazioni al Codice della Strada e 5 illeciti amministrativi per esercizio di attività di autoriparatore senza autorizzazione, per vendita di ortofrutta senza autorizzazione e senza requisiti professionali.

Il totale delle sanzioni emesse ammonterebbe a circa 15 mila euro.

Di Pietro Geremia