Catania, ha maltrattato la propria famiglia per 45 anni: arrestato 78enne

Una storia di sofferenza, maltrattamenti e violenze ha avuto fine nella giornata di ieri a Catania.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato e messo ai domiciliari un uomo di 78 anni con l’accusa di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.

La triste storia ha avuto inizio nel lontano 1973, hanno dell’inizio dei maltrattamenti portati avanti senza sosta da parte dell’orco nei confronti dei propri familiari che soltanto ora hanno avuto la forza di denunciare gli accadimenti susseguiti negli ultimi 45 anni. Calci, pugni e bastonate sono stati i compagni di disgrazia non solo della moglie dell’orco, ma anche dei figli, la cui unica colpa è stata quella di voler difendere la propria madre dalle vessazioni fisiche del padre.

Il clima familiare era diventato intollerabile anche dopo la separazione dei due coniugi avvenuta nel 2006, in quanto lui pretendeva che l’ex moglie l’accudisse arrivando addirittura a entrare una notte in casa delle vittime, forzando una finestra, per minacciare di morte e poi picchiare con un bastone l’ex moglie e la figlia.

Un sopruso diventato la goccia che ha fatto il vaso per la donna che, convinta dai figli, ha deciso di denunciare le aggressioni ai carabinieri i quali hanno dunque avviato le indagini che hanno portato all’arresto dell’orco.



Di Pietro Geremia