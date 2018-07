Catania, identificato aggressore di un medico etneo: si tratta di un 21enne

Connect on Linked in

In seguito a degli accertamenti effettuati da parte del personale della Polizia, è stata identificata e denunciata una 21enne responsabile del tentativo di aggressione al medico in servizio presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania.

Il caso ebbe inizio quando un trio di donne si era presentato direttamente al medico in servizio pretendendo una immediata visita per una di loro.

All’obiezione del sanitario, il quale le ha invitate a registrarsi prima al triage per la valutazione del rischio, il terzetto ha iniziato dapprima a inveirgli contro per poi afferrare un’asta metallica da un carrello tentando di aggredirlo. Solo l’intervento di un poliziotto in servizio al nosocomio ha evitato che la furibonda lite potesse trasformarsi in qualcosa di ben più grave.

Di Pietro Geremia