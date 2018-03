Catania, il 10-15% bambini degli asili non sono ancora vaccinati

Connect on Linked in

Nonostante la grande campagna mediatica messa in atto dal Governo statale sull’importanza delle vaccinazioni, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di vaccinare gli

alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, in provincia di Catania si stima che, tra i circa 30 mila bambini che frequentano l’asilo, ancora il 10-15% non sia in regola soprattutto per quanto riguarda la vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia.

Su talle questione, il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Giammanco fa il punto della situazione: “Stiamo operando in piena condivisione con l’ufficio scolastico provinciale per agevolare le procedure per le famiglie e raggiungere, così, gli obiettivi di salute attesi.

Voglio anche sottolineare che le vaccinazioni sono una conquista di civiltà e un’opportunità, soprattutto per il cluster di popolazione più deboli. Invito pertanto i genitori a vaccinare i figli”.

Di Pietro Geremia