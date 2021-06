Dimostrare con l’esperienza, proprio come si fa in laboratorio, che la scienza non è un territorio solo per uomini. Questo l’obiettivo di STEM-Women in Science, progetto promosso dall’Istituto per la microelettronica e microsistemi (Imm) del Cnr di Catania, giunto quest’anno alla quinta edizione.

Per presentare i risultati sin qui raggiunti oggi 23 giugno, dalle 18 alle 20, si terrà un evento on line aperto al pubblico che sarà possibile seguire tramite la piattaforma gratuita Zoom. L’incontro servirà ad affrontare temi di carattere scientifico, legati al campo delle nanotecnologie, ma con un approccio divulgativo: dai legami tra gli atomi alla nascita dei dispositivi elettronici.

Il progetto STEM-Women in Science – coordinato dalla dottoressa Rosaria Puglisi, che modererà il webinar di domani – in questi anni ha promosso la lotta agli stereotipi di genere, coinvolgendo nelle proprie attività diverse scuole, non soltanto siciliane. I ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto per la microelettronica e microsistemi hanno chiarito come siano certi pregiudizi, per esempio quello riguardante una presunta inferiore dimestichezza con le discipline scientifiche, a limitare l’ingresso delle donne nei settori riconosciuti con l’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Nonostante si tratti di mondi in cui, numeri alla mano, le possibilità occupazionali sono elevate.

L’evento on line sarà aperto dal direttore dell’Cnr-Imm di Catania Vittorio Privitera. Seguiranno gli interventi dell’assessora alle Pari opportunità del Comune di Catania Barbara Mirabella e del consigliere del Comune di San Giovanni la Punta Salvatore Cammisa. Poi sarà la volta degli approfondimenti scientifici: a prendere la parola saranno la coordinatrice del progetto Rosaria Puglisi (Cnr-Imm Catania), Raffaella Lo Nigro (Cnr-Imm Catania), Marica Canino (Cnr-Imm Bologna) e Antonio Tintori (Cnr-Irpps Roma).

