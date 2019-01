Print This Post

La squadra dei vigili del fuoco del Comando Sud, 7 ambulanze e un’automedica sono intervenute ieri mattina in viale Grimaldi a San Giorgio per l’incendio che si è sviluppato nell’edifico che si trova al numero 6, una grossa palazzina che fa fa parte di una schiera di case popolari.

Le fiamme hanno avuto origine al 4° piano della scala F ma si sono rapidamente sviluppate e hanno raggiunto il sesto piano: 10 persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate negli ospedali Garibaldi e Cannizzaro per le cure del caso. L’edificio è stata evacuato per precauzione e per consentire i controlli sulle abitazioni interessate dalle fiamme.

Da quanto è stato possibile ricostruire, pare che il fuoco sia stato stato appiccato in modo volontario per problemi di vicinato ad alcune suppelettili che si trovanano sul pianerottolo del 4° piano. Pare che alcuni giorni sia deceduta una signora che abitava lì e che i parenti abbiano stipato gli effetti personali sul pianerottolo.

Alcuni vicini infastiditi avrebbero dato fuoco a quegli oggetti ma il pavimento in PVC avrebbe alimentato le fiamme che come detto hanno raggiunto il sesto piano. Indagini sono in corso.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/gallery/catania/213457/catania-incendio-doloso-in-viale-grimaldi-10-intossicati-edificio-evacuato.html)