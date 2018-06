Print This Post

Paura a Linguaglossa in provincia di Catania per un incendio divampato in un’abitazione. Nel rogo un cinese è rimasto ustionato.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato.

L’incendio si è propagato per la presenza di un notevole quantitativo di materiale in plastica. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.

Foto d’archivio.