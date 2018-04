Catania, incendio nel ristorante Decò: pompieri salvano pappagallino

Momenti di panico si sono vissuti nel pomeriggio di ieri a Nicolosi, paese in provincia di Catania. Due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania infatti, insieme a diverse autobotti di rincalzo ed alcuni mezzi speciali, sono intervenute per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno del ristorante “Decò” nella centralissima via Etnea. I pompieri erano stati chiamati dai residenti del luogo preoccupati dopo aver notato una coltre di fumo propagarsi minacciosamente per la zona. I vigili del fuoco non hanno tardato ad arrivare in forze, riuscendo quindi a domare l’incendio in poche ore, mettere in sicurezza i locali e a salvare inoltre un pappagallino che si trovava all’interno della struttura il quale, se non ci fosse stato l’intervento tempestivo, avrebbe trovato morte certa.

Di Pietro Geremia