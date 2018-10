Catania, Inchiesta “Black Job”: 10 persone rinviate a giudizio

Connect on Linked in

Sono 10 gli imputati rinviati a giudizio da parte del Gup di Catania in seguito all’ambito dell’inchiesta ‘Black Job’ portata avanti da parte della guardia di finanza per presunti casi di corruzione all’Ispettorato del Lavoro.

Il tutto pare che sia iniziato da strane sparizioni di fascicoli unite ad annulli di richieste di sanzioni o di rateizzazioni al minino in cambio non di soldi, ma di favori consistenti in voti dagli imprenditori aiutati, e un soccorso politico alla Regione per ottenere promozioni o assunzioni in strutture pubbliche.

I soggetti dell’indagine sono personaggi illustri della politica regionale oltre a vari dirigetti dell’Utl, alcuni dei quali accusati tra l’altro di abuso d’ufficio.

La prima udienza è stata fissata per il 10 gennaio 2019.

Di Pietro Geremia