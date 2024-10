Continuano gli incidenti mortali nella provincia etnea. L’ultimo tragico evento si è verificato oggi sulla tangenziale di Catania in direzione Misterbianco, a circa un chilometro prima dell’uscita di Gravina.

Victor Roy Riolo, 40 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e titolare di due locali, ha perso la vita nello scontro con un autocarro. L’autocarro pare fosse fermo sulla corsia di emergenza per lavori di manutenzione.

A bordo della moto viaggiava anche una donna quarantenne, residente come Riolo a San Giovanni La Punta, che è rimasta gravemente ferita.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro, dove è stata operata d’urgenza e si trova attualmente in prognosi riservata. Entrambi indossavano il casco, ma l’impatto è stato fatale per il motociclista.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Catania, l’Anas e il personale sanitario del 118.

L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico, con lunghe code e disagi, acuiti da un altro evento verificatosi poco prima: un’auto è andata in fiamme a qualche chilometro di distanza, aggravando ulteriormente la situazione viaria.

Tangenziale di Catania, un tratto ad alto rischio incidenti

La tangenziale di Catania si conferma come un tratto particolarmente critico per la sicurezza stradale, caratterizzato da incidenti frequenti, spesso con esiti mortali. Le autorità locali invitano gli automobilisti alla massima prudenza, specialmente nelle aree dove sono in corso lavori di manutenzione.

Questo ultimo incidente pone nuovamente l’attenzione sull’importanza di una guida responsabile e sulle misure di sicurezza da adottare per evitare ulteriori tragedie sulle strade del territorio etneo.