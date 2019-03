Catania, Incidente sulla Acireale-Riposto: Muoiono due anziani coniugi

Connect on Linked in

Un fatale schianto è costato la vita ieri mattina ad una coppia di anziani coniugi a bordo di una Nissan Micra: Lucia Cutuli, 73enne, morta sul colpo e il marito Orazio Vecchio di 86 anni, al volante della vettura diretta ad Acireale e che era rimasto ferito gravemente e condotto al pronto soccorso del Policlinico di Catania. L’uomo è morto nella notte per le gravi ferite riportate in seguito al drammatico impatto.

Marito e moglie, come dicevamo, erano a bordo della propria auto che, per cause in fase di accertamento, mentre percorrevano la tortuosa strada provinciale che collega Riposto con Acireale, si è schiantata contro un muretto in pietra.

Immediati sono scattati i soccorsi, con due ambulanze del 118. Purtroppo per la passeggera non c’era più nulla da fare essendo deceduta sul colpo; ancora in vita, invece, il marito, condotto al Policlinico è deceduto nella notte.

Sul luogo dell’incidente si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco che ha eseguito le operazioni di messa in sicurezza.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/229633/incidente-sulla-acireale-riposto-muoiono-due-anziani-coniugi.html)