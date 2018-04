Catania, la moglie lo tradisce e lui la prende a pietrate in testa

Connect on Linked in

Un pregiudicato di Catania è stato arrestato per lesioni aggravate e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto ai domiciliari dopo essersi autoaccusato di aver preso a pietrate in testa la propria moglie per via dei suoi continui tradimenti.

Nel dettaglio, sembra che l’uomo, C.R., abbia chiamato al telefono gli agenti di polizia del locale distaccamento richiedendo il loro intervento dopo aver aggredito la propria moglie con un sasso mentre era a lavoro. C.R. infatti, una volta venuto a conoscenza dei tradimenti della donna, colmo di rabbia e gelosia sarebbe andato sul posto in cui la moglie lavora per poi prenderla a pietrate colpendola svariate volte in testa per poi fuggire.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Una volta uscita dal nosocomio, la donna si è recata negli uffici della Questura per formalizzare la denuncia, specificando che è in fase di separazione dal marito e che entrambi già vivono in 2 abitazioni diverse.

Di Pietro Geremia