Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio e, nello specifico, nel corso di una perlustrazione all’interno del quartiere di San Berillo Vecchio a Catania, una delle aree maggiormente “sensibili” del territorio cittadino, personale delle Volanti della Questura ha rinvenuto un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente.

In particolare, un equipaggio delle volanti dell’UPGSP, transitando in questa via Reggio, notavano un immobile in stato di abbandono, di sicuro interesse sia per la possibilità di occupazione abusiva che per il compimento di attività illecite.

Pertanto, i due operatori vi hanno fatto accesso e, qui, hanno rinvenuto una quantità di sostanza stupefacente, una parte “stoccata” nella sua interezza, una parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

All’interno di alcune buste, erano infatti contenuti un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 100 grammi, 394 grammi di marijuana, cinque involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 1,3 grammi.

Oltre alla droga, all’interno dell’abitazione era nascosto il necessario per confezionare le dosi da spacciare al minuto: tre bilancini elettronici di precisione e materiale da utilizzare per il confezionamento.

Tutta la sostanza stupefacente e il relativo materiale di peso e confezionamento sono stati sequestrati e messi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le esatte analisi quantitative e qualitative.