La Squadra Volante della Questura di Catania ha deferito all’Autorità Giudiziaria due individui per il reato di furto aggravato, intervenendo prontamente in via Garibaldi la scorsa notte.

Il tempestivo intervento è stato innescato da una segnalazione di un collega fuori servizio che aveva notato due individui impegnati nel furto dei gruppi ottici da un’automobile.

Gli agenti, giunti sul luogo, hanno identificato e fermato i sospetti, residenti a Catania con precedenti specifici. Sottoposti a perquisizione personale e del veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi attrezzi atti allo scasso.

Nei pressi dell’auto, sono stati recuperati anche i quattro gruppi ottici precedentemente asportati.

Le due persone, dopo le formalità di rito, sono state deferite per il reato di furto aggravato. L’intervento rapido e efficace della Squadra Volante ha permesso di porre fine all’attività illecita e di recuperare la refurtiva, dimostrando l’impegno costante della Questura nel contrastare i reati contro il patrimonio.