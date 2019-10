Catania, ladro penetra in villa ma si infilza gamba nel cancello

Print This Post

È andata decisamente male ad un 19enne che nella giornata di

ieri avrebbe tentato un furto all’interno di una villa di Catania.

A quanto pare il giovane, armato di cacciavite, era penetrato

insieme a due complici all’interno della villa sita nella zona della Scogliera

quando sentendo arrivare i carabinieri se la sarebbe data a gambe levate rimanendo

però infilzato in una lancia in ferro del cancello esterno.

Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha reso dunque possibile

la liberazione del giovane ladro il quale è stato dapprima portato in ospedale,

dove i medici gli hanno dato una prognosi di 10 giorni, per poi essere posto

agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina aggravata in concorso e

resistenza a pubblico ufficiale.