Catania, le fa proposta di matrimonio all’aeroporto ma lei non accetta

Una singolare quanto deludente proposta di matrimonio è avvenuta nella giornata di ieri a Catania.

Un ragazzo etneo pare che si sia recato presso l’aeroporto Vincenzo Bellini, dove era appena atterrata la donna dei propri sogni, presentandole la dolce richiesta con tanto di palloncino a forma di cuore con la scritta “Mi Vuoi Sposare?”.

La “fortunata” però, pare che fin da subito non abbia gradito la romantica “sorpresa” e avrebbe così rifiutato la fatidica proposta provocando lo choc e il dispiacere dei presenti in particolare del giovane fidanzato.

Un finale di certo non felice per il non futuro sposo che si visto dunque calare un due di picche nonostante l’audacia dimostrata.

Di Pietro Geremia