Catania, licenziati in tronco 5 dipendenti di Pubbliservizi: usavano auto di servizio per scopi personali

Il gip del Tribunale Etneo ha sospeso 5 dipendenti per l’accusa di peculato.

I 5 infatti, dipendenti della società Pubbliservizi Spa, sono stati sospesi per aver usato impropriamente per fini privati l’auto di servizio.



Le irregolarità sono state rilevate tra luglio e settembre 2017 quando gli impiegati, avendo a disposizione le autovetture della società, anzichè usarle per lavoro le usavano per fare la spesa e per le vacanze estive.

Il tutto è stato messo in luce dalle indagini, con pedinamenti e registrazioni video, da parte dei poliziotti del Commissariato di Borgo-Ognina che hanno consentito di individuare i soggetti successivamente licenziati in tronco. Le pene comminate ai 5 svariano dai 6, 8 e 10 mesi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato