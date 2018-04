Catania, lite per eredità: uomo accoltella il fratello

Connect on Linked in

Tragedia familiare sfiorata a Catania, nel quartiere di Librino. Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato in flagrante un catanese di 49 anni, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.

Nel dettaglio, sembra che al culmine di una furiosa lite familiare per questioni di eredità, talmente grave da terrorizzare pure i vicini, un uomo di 49 anni abbia accoltellato il fratello minore di 47 anni mandandolo quindi all’ospedale Vittorio Emanuele di Catania, dove i medici hanno riscontrato una “ferita da taglio regione periauricolare sx”, guaribile in 30 giorni.

Le forze dell’ordine hanno bloccato in seguito all’assalitore vicino alla casa della madre, che si trova in Viale Bummacaro, confermando l’arresto per lesioni personali aggravate e trattenendolo in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Di Pietro Geremia