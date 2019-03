Catania, lite tra due immigrati : ferito poliziotto, rischia di perdere un dito

Print This Post

Arrestato un 24enne. Un poliziotto, intervenuto con un collega per sedare una furiosa lite tra due immigrati, è stato ferito ad una mano da uno dei due giovani che, nella colluttazione, si è visto mordere una mano e addirittura il morso gli ha strappato parte di un dito e per questo è stato trasportato in ospedale dove gli è stato riscontrato un distacco parziale del dito con una prognosi di 25 giorni.

Il ragazzo è stato subito arrestato con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato