Catania, maltratta la moglie e le strappa la figlia di mano per picchiarla: arrestato 41enne

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato nella giornata di ieri un 41enne etneo con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate ai danni della moglie.

Il provvedimento di arresto, emesso da parte della procura distrettuale della Repubblica, è stato avviato in seguito agli accertamenti dei militari dai quali si è evinto come l’uomo abbia fatto passare alla propria vittima una vera e propria via crucis, iniziata nel 2014 e consistente in schiaffi, pugni e calci dati alla moglie anche alla presenza del figlioletto di nemmeno due anni.

Solo in seguito all’ultimo episodio violento, in cui il marito le ha strappato la figlia di mano e rotto il naso, la donna ha avuto il coraggio di reagire andando così a denunciare l’orco alle forze dell’ordine le quali in seguito agli accertamenti di rito sono riuscito a recuperare abbastanza materiale probatorio da permettere al gip di poter avviare la disposizione di arresto facendolo così condurre presso il carcere di Piazza Lanza di Catania.