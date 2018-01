Catania, Mattarella primo Presidente a visitare il quartiere di Librino

Connect on Linked in

Il prossimo 16 gennaio Catania, e in particolare il quartiere di Librino, riceveranno la visita di una persona molto particolare: il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. “Il Presidente Mattarella – ha sottolineato il sindaco di Catania Enzo Bianco – sarà il primo Capo dello Stato a visitare il rione di Librino, come segno di attenzione a un quartiere in cui Catania gioca una partita importante per proprio futuro.

Inaugurerà la prima tranche del Parco di orti e frutteti urbani che si sta sviluppando in quel territorio e assisterà alla consegnerà dei lavori della rimanente parte dell’opera, dove sarà realizzata anche una pista ciclabile.

Poi presenzierà alla cerimonia di intitolazione di un viale cittadino a un grande Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che Catania vuole ricordare.

Inviteremo alla cerimonia i sindaci della Città Metropolitana e del Distretto del Sud-Est Sicilia”- ha dichiarato infine il primo cittadino etneo.

Di Pietro Geremia