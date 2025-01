Continua il pugno duro della Polizia contro il crimine organizzato: un’importante operazione degli agenti catanesi ha portato al sequestro di quattro armi da fuoco perfettamente funzionanti, 675 cartucce di vario calibro e una busta piena di cocaina in un palazzo di via Villaggio Zia Lisa a Catania .

Il fiuto infallibile dei cani poliziotto

A segnalare la presenza della droga nell’androne è stato il fiuto di Maui e Ares, due cani poliziotto specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti.

In un vano sottoscala, infatti, sono stati trovati 25 grammi di cocaina accuratamente nascosti in una busta. A quel punto, gli investigatori hanno esteso la perquisizione a tutte le aree comuni del palazzo e agli spazi esterni.

L’arsenale scoperto all’esterno

Il controllo si è rivelato più fruttuoso del previsto: sul retro dell’edificio, tra vegetazione incolta e cumuli di rifiuti, gli agenti hanno notato un’intercapedine adibita a scolatoio, dove era celato un borsone sportivo sotto un grande tappeto. Al suo interno:

Una pistola calibro 9 con due caricatori, rubata nel 2022 a Reggio Calabria

con due caricatori, rubata nel 2022 a Reggio Calabria Un’altra pistola calibro 9×21 con matricola abrasa

con matricola abrasa Un revolver 357 Magnum

Un Kalashnikov con caricatore rifornito, non censito in banca dati

con caricatore rifornito, non censito in banca dati 675 munizioni di vario calibro

di vario calibro Due radioline ricetrasmittenti

Indagini e sviluppi

Le armi, risultate tutte perfettamente funzionanti, sono state immediatamente sequestrate insieme al carico di droga e alle munizioni. Gli investigatori stanno ora proseguendo le indagini per risalire ai responsabili e capire se questo arsenale fosse destinato al mercato criminale locale o a più ampi traffici illeciti.

Il ritrovamento conferma come il quartiere Zia Lisa resti un’area sensibile per le Forze dell’Ordine, impegnate a contrastare in modo capillare il fenomeno delle armi clandestine e del traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata resa possibile proprio grazie alla sinergia tra gli agenti di Polizia, le unità cinofile e il monitoraggio costante del territorio.

Conclusioni

Questo sequestro rappresenta un duro colpo alle attività criminali nella zona e dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze di sicurezza locali nel combattere la piaga dello spaccio e del possesso illegale di armi.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare qualunque movimento o presenza sospetta, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni e comunità sia fondamentale per garantire maggiore sicurezza a Catania e in tutta la provincia.