Catania, mazzarronese gioca un euro e ne vince un milione

Una giornata che sicuramente non dimenticherà più quella vissuta ieri per una abitante del paese di Mazzarrone, in provincia di Catania.

La Dea bendata infatti ha voluto abbracciare e baciare un fortunato etneo con la lotteria Million Day tramite la quale è stato vinto la bellezza di un milione di euro grazie ad una cinquina vincente costituita dai seguenti numeri: 9, 16, 19, 31 e 53.

Il milione tra l’altro, è stato vinto giocando solo una schedina da un euro a testimonianza della grandissima buona sorte che ha avuto il fortunato, il cui nome per ovvie ragioni non è stato rivelato.

Di Pietro Geremia