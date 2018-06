Catania, merce di dubbia provenienza: GdF sequestra in aeroporto computer, cellulari e 15 mila euro

Print This Post

Una cittadina nigeriana residente a Catania e diretta a Istanbul è stata bloccata in aeroporto dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania coadiuvati dai funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel dettaglio, sembra che la donna portasse nel bagaglio a mano denaro contante per un totale di 15mila euro, suddiviso in mazzette da 50 euro, 100 euro e 500 euro.

Una cifra ritenuta altamente sospetta che ha portato così i finanzieri a controllare anche il bagaglio che era già stato imbarcato nella stiva dell’aereo e che conteneva al suo interno ben 24 prodotti elettronici tra smartphone della Apple, della Samsung e 3 personal computer, per i quali la passeggera non è stata in grado di fornire giustificazioni circa la loro lecita detenzione e legittima provenienza.

Solo un’accurata indagine delle Fiamme Gialle ha così potuto rilevare che per alcuni dei cellulari ritrovati erano state sporte denunce di furto e/o di smarrimento riuscendo dunque a incastrare la donna nigeriana per i reati di ricettazione e riciclaggio di denaro.

Di Pietro Geremia