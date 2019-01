Catania, motociclista 20enne muore tra Ficarazzi e Aci Castello

Connect on Linked in

Ancora un incidente stradale nel Catanese.

A 24 ore dalla morte dei due cugini che hanno perso la vita in via Palermo, nel pomeriggio di oggi un altro giovane motociclista, Gianluca Pesce, è rimasto sull’asfalto tra Ficarazzi e Aci Castello.

Il centauro ventenne, a bordo della sua moto, stava percorrendo la strada che dalla collina Timparosa conduce ad Aci Castello.

Il giovane però, non è ancora chiaro se per la velocità o per qualche altra causa, ha perso il controllo della sua Honda ed è finito contro il guard rail battendo la testa.

I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma per lo sfortunato ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/215610/incidente-giovane-motociclista-muore-tra-ficarazzi-e-aci-castello.html)