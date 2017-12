Connect on Linked in

Disavventura per un turista americano che è finito in un burrone con un’auto noleggiata a Catania.

L’uomo era diretto a Taormina ma avrebbe sbagliato direzione finendo in contrada Catanzaro a Modica dove non è riuscito a girare in una curva a gomito finendo in un burrone, dopo aver divelto 15 metri di guard rail.

L’automobilista, un 58enne statunitense, è stato soccorso e ricoverato in ospedale, per fortuna solo ferite lievi.

Foto: Lasiciliaweb.it