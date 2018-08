Catania, Non mandavano i figli a scuola ma a spacciare droga e lavorare in panificio

Un ennesimo caso di evasione scolastica è stato scoperto dagli uomini della polizia di stato del commissariato Borgo-Ognina, in provincia di Catania. Durante il corso delle proprie attività di indagine, i poliziotti sono riusciti a scoprire l’esistenza di due ragazzi che, invece di dedicarsi agli studi come sarebbe giusto e d’obbligo per legge, venivano impiegati dai genitori a lavorare fin dal loro undicesimo anno di età all’interno di un panificio. Alla richiesta di spiegazioni, i genitori stessi hanno spiegato che era un modo per “levarli dalla strada”, una scusa che di certo non li ha sottratti dalla denuncia per il reato di impiego di minori in attività lavorativa usurante e per violazione degli obblighi d’istruzione, anche perchè uno dei due, il più grande, è stato trovato con addirittura 10 dosi di marijuana venendo così segnalato alla Prefettura al fine di seguire un programma terapeutico riabilitativo.

Di Pietro Geremia