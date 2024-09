Una scena surreale si è verificata per le strade di Catania, dove una signora di 78 anni è stata sorpresa dai Carabinieri mentre guidava la sua vecchia Fiat 500 in modo spericolato.

La donna sfrecciava tra le auto, saliva sui marciapiedi e attraversava incroci senza preoccuparsi del traffico circostante.

Fermata dalle forze dell’ordine, la donna è stata multata per guida pericolosa.

Ma non è tutto: la 78enne stava guidando con la patente scaduta e senza assicurazione. Il veicolo, ormai non in regola, è stato sequestrato definitivamente.