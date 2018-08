Catania, notti di paura al Policlinico per un branco di cani randagi

Print This Post

Cani randagi scorrazzano al Policlinico di Catania mettendo in pericolo dipendenti e pazienti. La situazione si protrae già da diverso tempo, ma la situazione sembra addirittura peggiorata. È soprattutto nelle ore notturne che il branco si muove all’interno del presidio ospedaliero. Il sindacato Nursind ha presentato un esposto ai vigili urbani e all’Asp di Catania.

“Il problema dei randagi – ha detto Marco Di Bartolo, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e segretario aziendale Nursind – di giorno non si pone, probabilmente per il fatto che la mattina ed il pomeriggio utenti e sanitari sono già di loro molto più nervosi a causa della ricerca di parcheggio. Ma la notte, le segnalazioni negli ultimi mesi sono aumentate tanto da indurmi a chiedere l’intervento delle autorità preposte”.

Il pericolo lo corrono principalmente i sanitari che, per motivi di servizio, hanno necessità di muoversi durante la notte tra un padiglione e un altro con il rischio di essere azzannati.

Naturalmente, spiegano dal Nursind, la lotta non è contro i randagi, che di colpe ne hanno ben poche, ma contro il fenomeno del randagismo. Questo è il frutto della disapplicazione della legge regionale 15/2000, che dispone la sterilizzazione dei cani randagi.

Il Nursind lancia quindi un appello al sindaco, in qualità di diretto responsabile dei randagi che vagano sul territorio comunale, e alle associazioni animaliste presenti affinché si tutelino e si rispettino anche i diritti degli animali.

Fonte: La Sicilia.it (https://www.lasicilia.it/news/catania/184124/notti-di-paura-al-policlinico-di-catania-per-un-branco-di-cani-randagi.html)