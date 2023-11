L’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) di Catania ha scosso la comunità e sollevato domande cruciali sulla sicurezza del personale.

La Federazione Provinciale Ugl Autoferrotranvieri esprime la sua amara riflessione e sottolinea la necessità di misure di tutela urgenti per garantire la sicurezza di coloro che svolgono servizi di linea. In meno di un mese, tre aggressioni, due delle quali coinvolgenti armi, hanno portato la situazione a un punto critico.

La Situazione Critica:

La Federazione Provinciale Ugl Autoferrotranvieri evidenzia la gravità della situazione, con tre episodi di violenza contro il personale Amts in un breve arco di tempo. Le aggressioni, comprese quelle con l’utilizzo di armi, rappresentano una minaccia costante per chi lavora nel settore dei trasporti pubblici.

Appello per Misure Drastiche:

Il segretario Giovanni Scannella e il segretario aziendale Angelo Maccarrone lanciano un appello pressante per l’adozione immediata di misure drastiche a tutela del personale Amts. La crescente indisciplina sulle strade e la natura sempre più violenta degli attacchi richiedono azioni decisive per prevenire incidenti gravi e garantire la sicurezza degli operatori.

Coinvolgimento delle Autorità Locali:

L’Ugl Autoferrotranvieri invoca la collaborazione del sindaco Enrico Trantino e del presidente Amts Giacomo Bellavia per affrontare la questione in sinergia con tutte le istituzioni locali responsabili della sicurezza pubblica. L’obiettivo è individuare soluzioni preventive dirompenti e affrontare il problema alla radice.

Riconoscimento delle Forze dell’Ordine:

Nonostante la criticità della situazione, la Federazione Provinciale Ugl Autoferrotranvieri riconosce e ringrazia l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine nei casi recenti. Tuttavia, sottolinea che la prevenzione è ora più che mai strategica per proteggere i lavoratori e l’utenza di Amts dalla violenza e dalla sopraffazione.

Conclusione:

La paura e la minaccia costante hanno permeato il quotidiano degli operatori Amts, mettendo in discussione la normalità di svolgere un servizio pubblico senza subire minacce. La Federazione Provinciale Ugl Autoferrotranvieri si impegna a continuare la battaglia per garantire una maggiore protezione per i lavoratori e gli utenti di Amts, contrastando la violenza e la sopraffazione che minacciano la sicurezza in un contesto che dovrebbe essere al servizio della collettività.