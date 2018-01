Catania, obeso si frattura il femore: intervengono i pompieri per portarlo in ospedale

Connect on Linked in

Un’operazione delicata è stata effettuata da parte dei vigili del fuoco etnei.

Nella mattinata di ieri infatti, una squadra di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta in via Santa Maria della Catena, per soccorrere una persona obesa che si era fratturata il femore.

Per poter far si che l’uomo in forte sovrappeso potesse essere portato in ospedale quindi, si è reso necessario evacuare la persona dal balcone dell’abitazione utilizzando un’autoscala e tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviali, comunemente dette SAF, per poterla quindi consegnare ai sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

L’operazione dei pompieri è durata all’incirca 3 ore ed è stata compiuta con successo senza ulteriori ripercussioni sul paziente.

Di Pietro Geremia