Si appropria abusivamente di un terreno e ci costruisce sopra, abusivamente, una villa di lusso di 250 metri quadrati. La Polizia di Catania ha così denunciato un pregiudicato catanese L.S. per invasione di terreni pubblici.

L’uomo secondo l’accusa ha occupato illegalmente un appezzamento di terreno pubblico pari a circa 11 mila metri quadrati. Il terreno si trova tra la via delle Albicocche, lo stradale San Teodoro e la via del Giaggiolo e, fatto di rilievo, l’uomo ha anche recintato l’area, con reticolato in ferro, in modo da vietarne l’accesso in modo assoluto e sottraendo, in tal modo, un possibile polmone verde alla collettività.

Nell’area, oltre al citato appezzamento di terreno, l’uomo aveva già occupato un altro terreno per costruirvi, senza i dovuti premessi, una villa di lusso, di circa 250 mq., per il quale era già stato denunciato per abuso edilizio e per invasione di terreni pubblici. Il pregiudicato inoltre nell’area ospita anche diversi cavalli con una stalla e calessi, ragione per la quale è stata informata l’ASP veterinaria per gli accertamenti del caso.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/296088/catania-occupa-un-terreno-pubblico-e-ci-costruisce-una-villa-di-lusso-di-250-mq.html)