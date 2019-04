Catania, paura in tangenziale: auto sbanda e si schianta contro la carreggiata

Print This Post

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla tangenziale di Catania, in direzione di Siracusa.

A quanto pare due auto, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbero tamponato l’una contro l’altra facendone finire una contro il muro di recinzione della carreggiata.

In seguito al sinistro sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato gli occupanti di entrambi i mezzi in ospedale dove i medici non avrebbero riscontrato fortunatamente gravi traumi.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti atti a chiarire le dinamiche dell’incidente.