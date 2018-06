Catania, paura nel weekend: ubriaco corre nel centro storico inseguito dalla polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un vero weekend di paura e delirio è stato vissuto a Catania. A quanto pare infatti, sembra che un 34enne del luogo si sia fatto rincorrere dalla polizia per le vie del centro storico.

Nel dettaglio, l’inseguimento è iniziato verso le 21:00 di sabato quando il 34enne, a bordo del suo Mitsubishi Pick Up, ha iniziato a seminare il terrore tra le vie del centro cittadino colme di gente procedendo a folle velocità.

Ad accorgersi dell’annoso fatto è stato il dirigente delle volanti libero dal servizio che, udito lo stridio di gomme e gente che urlava, ha immediatamente avvertito i propri colleghi i quali si sono così lanciati all’inseguimento.

Zigzaghio tra le vetture, mura strisciate, vasi ornamentali distrutti e tubature demolite sono i resti della folle corsa a cui il 34enne ha costretto gli agenti delle forze dell’ordine. Solo grazie all’intervento di uno di essi, è stato dunque possibile fermare il conducente del Pick Up che era in palese effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti, dimenandosi in maniera violenta, proferendo frasi senza senso e invocando persino il diavolo.

Dato le evidenti gravi condizioni psicofisiche del soggetto, i poliziotti hanno così deciso di accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania, dove è stato accertato l’elevato tasso alcolemico e l’assunzione di droga.

In seguito l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Di Pietro Geremia