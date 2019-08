Catania, paura nella notte: appartamento va in fiamme

Connect on Linked in

Un ferragosto decisamente rovente quello appena trascorso a Vizzini, paese in provincia di Catania.

In un appartamento del primo piano di una palazzina sita in via Roma pare che, per cause ancora da accertare, si sia improvvisamente sviluppato un incendio che avrebbe fatto scappare in strada le persone presenti.

Sul posto si sarebbe immediatamente precipitati i vigili del fuoco i quali solo dopo alcune ore di dura lotta avrebbero spento le fiamme che avrebbero potuto danneggiare seriamente l’edificio.

Sul luogo del rogo anche i sanitari del 118 e gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale stazione che hanno avviato le indagini di rito atte a chiarire le dinamiche dei fatti.