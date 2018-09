Connect on Linked in

Ennesima morte di un pedone. Stava passeggiando in zona del Tondo Gioeni in direzione di Ognina quando, per cause in corso di accertamento, un motociclista lo ha centrato in pieno facendolo sbattere violentemente sul selciato.

Per l’87enne Giuseppe Scandurra non c’è stato nulla da fare, purtroppo è morto sul colpo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato