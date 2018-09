Catania, pellegrini si recano al santuario ma vengono investiti da auto pirata

Print This Post

Tre pellegrini che si stavano recando presso il santuario di Sant’Alfio, S.Cirino e S. Filadelfo sito a Treccastagni, in provincia di Catania, sono stati travolti da un’auto pirata.

Il deplorevole episodio è avvenuto all’alba di Domenica scorsa e ha visto dunque i tre devoti, originari di San Giovanni La Punta, che stavano compiendo il pellegrinaggio in onore delle celebrazioni dei tre fratelli martiri, essere brutalmente travolti da un pirata della strada il quale pare che sia fuggito via non fermandosi a prestare neanche i primi soccorsi.

In seguito all’investimento, avvenuto dunque ulla Strada Provinciale San Giovanni La Punta-Trecastagni, le tre vittime, che non hanno fortunatamente riportato gravi ferite, sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118 dove hanno ricevuto le cure del caso.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, le quali hanno quindi avviato le indagini atte al rintracciamento del mezzo che si è dato alla fuga.

Di Pietro Geremia