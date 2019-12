Catania, Polizia ferma un pusher: agenti aggrediti dalla folla

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I poliziotti dopo una segnalazione anonima trovano e arrestano in piazza Caduti del Mare nel quartiere San Cristoforo a Catania un pusher, ma gli agenti sono stati aggrediti da un gruppo di persone che ha provato a far scappare l’ arrestato.

Nonostante la situazione molto tesa i poliziotti sono riusciti a impedire la fuga dello spacciatore che è stato e identificato: si tratta di Francesco Samuel Grillo di 18 anni.

E’ stato prima portato in Questura e successivamente rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Nel corso dell’aggressione sono state anche lievemente danneggiate due delle autopattuglie accorse sul luogo.

Gli aggressori sono stati già identificati e denunciati in stato di irreperibilità e quindi nelle prossime ore saranno assicurati alla giustizia. Sono in corso ulteriori indagini per arrivare a identificare tutti coloro che hanno preso parte al grave episodio.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/309798/san-cristoforo-polizia-ferma-un-pusher-agenti-aggrediti-dalla-folla.html)