Catania, prende a pugni e sputa addosso ad un compagno: denunciato 16enne

Continuano gli episodi di bullismo a Catania. Protagonista suo malgrado di questi gravi fatti, è stato un sedicenne vittima di un coetaneo il quale pare che, all’interno della scuola e per futili motivi, l’avrebbe preso a pugni sul volto arrivando addirittura a sputargli addosso.

Non sazio, al termine delle lezioni, il bullo mentre si trovava a bordo di uno scooter, avrebbe nuovamente incontrato il 16enne colpendolo a una gamba e costringendolo a recarsi in Pronto Soccorso dove gli sono state diagnosticate ecchimosi all’occhio e traumi contusivi alla gamba e al ginocchio. La vittima ha quindi esposto una querela, per aver subito lesioni personali, nei confronti del 16enne il quale era stato già segnalato in passato per uso di marijuana.

I poliziotti, hanno avviato le indagini durante la quale sono stati sentiti in qualità di testimoni alcuni ragazzi che avevano assistito alle aggressioni, riuscendo ad ottenere conferma di quanto raccontato dalla vittima.

Una volta convocato dalla Polizia insieme a un genitore e messo alle strette, il ragazzo ha infine ammesso i fatti dichiarandosi pentito dell’accaduto. Resta comunque nei sui confronti la denuncia per lesioni personali.

Di Pietro Geremia