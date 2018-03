Catania, ragazzina tenta di tagliarsi le vene: salvata dalla polizia

Print This Post

Un gesto estremo che poteva costarle la vita. E’ questo quello che visto come protagonista una ragazzina di Catania, salvata dagli agenti della polizia di Stato mentre stava per tagliarsi le vene.

La minorenne, visibilmente scossa e disorientata, è stata dunque bloccata nel quartiere Nesima dalle forze dell’ordine proprio mentre stava compiendo atti di autolesionismo.

Sembra che i poliziotti sarebbero intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino il quale avrebbe notato la minorenne mentre, utilizzando una lametta, aveva iniziato a tagliuzzarsi i polsi.

Dopo continue ricerche avvenute nel dedalo di viuzze che compongono il quartiere di Nesima dunque, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare la ragazza prima del proprio suicidio. In seguito al salvataggio in extremis, la giovane è stata trasportata e ricoverata in ospedale.

Di Pietro Geremia